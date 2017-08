Koning Willem-Alexander gaat varen in Assen

Koning Willem-Alexander stapt volgende maand op een boot voor een vaartochtje door Assen. De koning opent op vrijdag 15 september een nieuwe recreatieve vaarroute door Assen, de Blauwe As.

Tijdens zijn bezoek aan Assen bezoekt Willem-Alexander ook het stationsgebied van de Drentse hoofdstad, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend. Ook ontmoet hij betrokkenen van verschillende projecten.

De Blauwe As is een vaartraject van 3 kilometer lang. De route is ontstaan door verschillende waterpartijen met elkaar te verbinden. Voor de pleziervaartroute werden twee sluizen en zes bruggen aangelegd. Bij het project werkten overheden samen met private partijen.