TRONDHEIM – Kroonprins Haakon is bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van aquacultuur. De Noorse kroonprins woonde in Trondheim de opening van de internationale beurs Aqua Nor 2017 bij.

Haakon maakte ook een rondleiding over de beurs, waar honderden bedrijven die zich bezighouden met het kweken van waterplanten en -dieren zichzelf presenteren. Dit jaar nemen vier Nederlandse bedrijven deel aan Aqua Nor, dat rekent op zo’n 15.000 tot 20.000 bezoekers.

Aqua Nor is de grootste internationale beurs op het gebied van aquacultuur. De bijeenkomst vindt sinds 1979 om het jaar plaats in Trondheim. Aqua Nor kan rekenen op aardig wat belangstelling van de Noorse koninklijke familie, voor Haakon was het de vierde keer dat hij de beurs bezocht.