STOCKHOLM – De Zweedse prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia zijn aan het aftellen. Over een paar weken wordt hun tweede kind verwacht. Volgens het Zweedse hof loopt alles op rolletjes.

“Het gaat goed met prinses Sofia”, liet hofwoordvoerder Margareta Thorgren weten aan vrouwenblad Svensk Damtidning. “Alles gaat zoals gepland.”

Wanneer Sofia precies is uitgerekend, is niet bekend. Toen zij en Carl Philip in maart aankondigden dat prins Alexander (1) een broertje of zusje krijgt, werd alleen de maand september genoemd. Sofia ging begin deze maand voor het laatst op pad, sindsdien is ze met verlof.