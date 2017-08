Prins Charles en zijn zoon prins William zijn woensdag aanwezig bij de 68e Royal Edinburgh Military Tattoo. De prins van Wales is eregast bij de militaire taptoe en het is voor het eerst dat Charles en William samen bij het evenement in de Schotse hoofdstad zijn.

De taptoe van dit jaar staat in het teken van de marine. Het is ‘the Year of the Royal Navy’ en het dopen van het vliegdekschip HMS Prince of Wales, later dit jaar, wordt gezien als het slotstuk van een jaar vol maritieme festiviteiten. Naast het officiële thema, wordt ook stilgestaan bij het Schotse Year of History, Heritage and Archaeology. Om dat te vieren is ‘Splash of Tartan’ een tweede thema van de taptoe, verwijzend naar de befaamde Schotse ruit.

Aan de taptoe van dit jaar doen 1200 mensen mee van over de hele wereld. Meer dan 250 doedelzakspelers en drummers vertonen hun kunsten. Verder zijn er vijf muziekkorpsen actief van de Britse krijgsmacht en verschillende korpsen uit Japan, Frankrijk, India en de Verenigde Staten.

Omdat Charles en William in Schotland een andere titel voeren, worden ze woensdag aangesproken als hertog van Rothesay (Charles) en graaf van Strathearn (William).