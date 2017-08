KOPENHAGEN – Kroonprinses Mary van Denemarken was woensdagavond aanwezig op de openingsavond van het Copenhagen TV Festival, een van de grootste jaarlijkse evenementen in de Deense tv-industrie. Mary was een van de eregasten.

De echtgenote van prins Frederik ontmoette op het festival de Nieuw-Zeelandse film- en tv-regisseuse Jane Campion. Zij won in 1993 een Oscar voor beste originele screenplay voor de film The Piano.

Op het Copenhagen TV Festival verzamelt zich ieder jaar de complete Deense tv-industrie.