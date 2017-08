MUSCAT – Sultan Qaboos van Oman heeft zijn condoleances overgebracht aan president Ernest Bai Koroma van Sierra Leone naar aanleiding van de aardverschuiving en modderstromen in het Afrikaanse land. In een bericht aan Koroma laat Qaboos weten mee te leven met de families van de slachtoffers. Ook wenst hij de talloze gewonden een voorspoedig herstel, meldt de Times of Oman.

In Sierra Leone zijn honderden mensen omgekomen toen zware regenval leidde tot grote modderstromen bij de hoofdstad Freetown. Volgens lokale media ligt het dodental momenteel rond de 350. Nog zeker zeshonderd mensen worden vermist.