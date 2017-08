STOCKHOLM – De Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia hebben een goede vriend verloren. Bankdirecteur Tore Bergengren (68) werd maandag dood gevonden in zijn huis in Klosters in Zwitserland, meldt Expressen.

Het koninklijk paar heeft direct hulp aangeboden. “De koningin heeft mij gebeld en gevraagd of ze iets kon doen”, aldus de weduwe van Bergengren. “Ze staan voor me klaar. Dat hebben ze altijd gedaan.”

De vriendschap tussen Carl Gustaf en Bergengren gaat terug tot de middelbare school. Al die jaren bleven de twee kameraden. Zo gingen de koning en koningin elke winter met Bergengren en zijn vrouw skiën.