De Argentijnse weekbladen besteden in hun edities van deze week royaal aandacht aan de begrafenis van Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima. De Argentijnse editie van Hola heeft Máxima prominent op de voorpagina, inclusief een kleinere foto van het koningspaar met dochter Alexia.

Ook de eerste tekstpagina is gewijd aan ‘El Padre de la Reina’, en in het hart van het blad zijn niet minder dan zestien pagina’s uitgetrokken om vooral fotografisch verslag te doen van de uitvaart, en alles wat zich daaromheen afspeelde.

De Argentijnse media kennen beperkingen noch terughoudendheid, zodat de lezers een serie opnamen te zien krijgen van het rouwende koninklijk gezin, van Máxima bij de kliniek Fundaleu waar haar vader de laatste dagen van zijn leven werd verzorgd en waar hij vorige week dinsdag ook overleed.

Wandeling

Ook Máxima’s moeder, broers en zussen komen veelvuldig in beeld, ook gewoon tijdens een wandeling op straat gefotografeerd. Hola heeft ook opnamen van het vertrek van de Oranjes uit Buenos Aires afgelopen vrijdag, en van de koning met zijn dochters op de boot voor het vakantiehuis in Griekenland.

In de begeleidende tekst is er veel aandacht voor de woorden die koningin Máxima aan het graf van haar geliefde vader heeft gesproken. Hola brengt de toespraak ‘exclusief’. Concurrent Caras heeft op de voorpagina slechts een hoekje ingeruimd voor foto’s van Máxima en haar moeder Maria del Carmen. Binnenin dertien pagina’s over de begrafenis, met ook hier foto’s die zowel op straat als met telelenzen bij de begraafplaats zijn gemaakt.

Het blad Gente bericht over negen pagina’s vooral met foto’s over de begrafenis, met de nadruk op beeld van Máxima en haar dochters. De bladen liggen tot woensdag overal in Buenos Aires en in Argentinië in de kiosken.