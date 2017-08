De Noorse koning Harald probeert deze week te bereiken wat eerder deze maand zijn Spaanse collega Felipe net niet is gelukt: een internationale zeilwedstrijd winnen.

Op twee dagen voor het einde van de WK voor acht meter boten gebouwd voor 1960 ligt de Noorse koning, ooit deelnemer aan drie achtereenvolgende Olympische Spelen, met zijn boot ‘Sira’ op een gedeelde tweede plaats. Op vrijdag en zaterdag zijn er in de Olsofjord bij het eiland Hankø nog vier races. De boot Sira is oorspronkelijk van Haralds vader koning Olav, en is gebouwd in 1938.

Harald is ondanks zijn gevorderde leeftijd – hij werd eerder dit jaar tachtig – nog een verwoed zeiler, al klimt en klautert hij niet zelf meer. Hij heeft al Europese en wereldtitels op zijn naam, en hoopt ook nu op het erepodium te belanden.

Felipe lukte dat voor de kust van Mallorca niet. Bij het ingaan van de laatste zeildag om de Koningscup voerde de koning met zijn boot Aifos het deelnemersveld aan, maar op de slotdag finishte de zeilploeg tweemaal in de achterhoede waardoor de toppositie werd verspeeld. Koning Harald heeft ook jarenlang deelgenomen aan de zeilregatta in Mallorca, evenals koning Juan Carlos.