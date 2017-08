Koning Willem-Alexander woont 14 september de viering bij van het vijftigjarig jubileum van Koppert Biological Systems, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Het familiebedrijf in Berkel en Rodenrijs richt zich op biologische gewasbescherming en verduurzaming van teelt. Willem-Alexander begint zijn bezoek aan de onderneming met de opening van het nieuw ontwikkelde Experience Centre. Dit is een interactief informatiecentrum waarin onder meer telers en onderzoeksinstellingen inzicht krijgen in de visie, het productieproces en de ontwikkeling van het bedrijf.

Na de opening ontmoet de koning een aantal medewerkers en is hij aanwezig bij de opening van het internationale jubileumseminar.