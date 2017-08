BARCELONA – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdag hun medeleven betuigd na de aanslag in Barcelona. Via hun officiële Facebookpagina melden ze: “Wij leven mee met hen die zijn getroffen door de aanslag in Barcelona en voelen ons verbonden met allen in Spanje en daarbuiten die zich keren tegen terreur en zich inzetten voor een samenleving zonder angst.”