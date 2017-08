STOCKHOLM – Prinses Leonore, de dochter van prinses Madeleine en Chris O’Neill, is donderdag voor het eerst naar school gegaan. De Zweedse prinses woont eigenlijk met haar ouders in Londen, maar gaat desondanks naar een kleuterschool in Stockholm.

Leonore werd donderdagochtend door haar ouders naar de school gebracht in het stadsdeel Södermalm. De school ligt vlak bij de woning waar Madeleine, Chris en de kinderen wonen als ze in Zweden zijn.

De kleine prinses, die in februari haar derde verjaardag vierde, zal de hele maand september in Stockholm naar school gaan. Volgens het Zweedse hof is het niet de bedoeling dat Madeleine en Chris, die in Londen voor een financiële instelling werkt, naar Zweden verhuizen. Omdat ze met enige regelmaat in het Scandinavische land vertoeven, is gekozen om Leonore ook op een Zweedse school te doen.