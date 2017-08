MADRID – Het Spaanse koningshuis heeft in felle bewoordingen gereageerd op de aanslag in Barcelona. “Heel Spanje leeft mee met Barcelona”, staat er in een tweet te lezen. Bij de aanslag op de beroemde Ramblas in Barcelona vielen 13 doden en zeker vijftig gewonden.

“Het zijn moordenaars, maar wij laten ons niet terroriseren”, laat het koningshuis strijdvaardig weten. De tweet werd in korte tijd door veel mensen geliket en gedeeld.