LONDEN – Een stukje van de bruidstaart van prins William en prinses Catherine wordt in september geveild. De veilingmeesters hopen volgens Hello Magazine op duizenden Britse ponden. Een ander stukje van de taart leverde in 2014 zo’n 6000 pond, ruim 6500 euro, op.

Het stukje is van de acht verdiepingen tellende bruidstaart van Catherine en William. Bij de taart zit een bedankbriefje en het banket is verpakt in een speciaal blikje. Op 27 september is de veiling.

William en Catherine trouwden in april 2011. De bruidstaart werd gemaakt door Fiona Cairns. Die vertelde aan Hello dat Catherine erg blij was met de taart. De taartenmaakster vertelde ook nog dat de prinses de taart zelf had ontworpen.