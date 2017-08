JOHOR BAHRU – Sultan Ibrahim van de Maleisische deelstaat Johor is na de bruiloft van zijn enige dochter prinses Aminah met de Nederlander Dennis Muhammad Abdullah (voorheen Verbaas) een week op vakantie gegaan in Australië. Dat meldde het koninklijk persbureau van het sultanaat dat alle berichtgeving over de koninklijke familie controleert.

Maar anders dan in Nederland zijn niet alle details van de koninklijke vakantie geheim. ‘De vlucht van de sultan vertrok vanmorgen om 7.05 uur van de koninklijke hangar van Senai International Airport. De sultan wordt op 23 augustus terug verwacht’, aldus de mededeling. Sultan Ibrahim verblijft in Fremantle, aan de Australische westkust bij Perth. In zijn gezelschap bevindt zich onder anderen de burgemeester van hoofdstad Johor Bahru.

De afgelopen drie dagen was de sultan met zijn familie druk met het huwelijk van Aminah en Dennis. Na de plechtigheden en het feest maandag waren er ook nog ceremoniële verplichtingen voor het bruidspaar op dinsdag en woensdag. Over hun eventuele huwelijksreis meldt het Royal Press Office niks.