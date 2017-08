BRUSSEL – Het Koninklijk Paleis in Brussel heeft deze zomer al meer dan 82.000 bezoekers getrokken. Zoals elk jaar is het werkpaleis van koning Filip van België tijdens zijn vakantie open voor het publiek.

Het Koninklijk Paleis opende op zaterdag 22 juli de deuren voor het publiek en is nog tot en met zondag 3 september te bezichtigen. Een bezoek is gratis, maar op maandag zijn vele zalen van het paleis in het centrum van Brussel niet te bekijken.

Elke zomer nemen duizenden belangstellenden een kijkje in het werkpaleis van Filip, die met zijn gezin in het kasteel van Laken woont. In 2015 bekeken ruim 184.000 mensen het paleis, het jaar daarvoor waren dat er ruim 176.000.

Het Koninklijk Paleis in Brussel, eigendom van de Belgische staat, is sinds de jaren zestig elke zomer geopend. Het publiek krijgt ook elk jaar de kans een kijkje te nemen in de Koninklijke Serres bij het kasteel van Laken. De enorme tuinen zijn elke lente een aantal weken toegankelijk.