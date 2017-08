CEUTA – De mogelijke komst van koningin Sofia naar de Spaanse exclave Ceuta zorgt voor spanningen in de betrekkingen tussen Marokko, dat Ceuta als bezet grondgebied beschouwt, en Spanje. Dat zou ook de reden zijn dat de laatste week weer veel migranten de grensmuur rond Ceuta hebben bestormd. Marokko geeft hun de ruimte om de stad binnen te dringen. Donderdagavond nog waren het er driehonderd.

De plaatselijke krant El Pueblo meldde vorige week dat de koningin op 9 september in de aan de Marokkaanse kust gelegen exclave wordt verwacht om deel te nemen aan een militaire plechtigheid van het Vreemdelingenlegioen. Ook de Spaanse minister van Defensie María Dolores de Cospedal zou meekomen, aldus goedingelichte bronnen bij het Legioen.

In Madrid wilde niemand het bericht bevestigen, maar ook Marokko denkt dat het kan kloppen, meldde vrijdag de onlinenieuwsdienst El Confidencial. Vandaar dat Rabat de druk opvoert door migranten niet te stoppen wanneer ze in Ceuta of de andere exclave, Melilla, proberen te komen door bijvoorbeeld een stormloop uit te voeren. Spanje sloot vorige week de enige grenspost van Ceuta, ook voor Marokkaanse handelaren.

Sofia is twee keer eerder in het 18 vierkante kilometer kleine Ceuta (85.000 inwoners) geweest. In 1970 kwam ze als prinses, om het Legioen een vaandel te overhandigen. In 2007 brachten koning Juan Carlos en koningin Sofia precies vijf uur in de autonome stad door, ondanks protesten van koning Mohammed VI van Marokko. Het was het eerste bezoek van een Spaanse koning sinds dat van koning Alfonso XIII in 1927.