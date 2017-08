LONDEN – Koningin Elizabeth en haar man prins Philip leven ”oprecht” mee met de Spanjaarden. Dat liet de Britse vorstin weten in een bericht naar koning Felipe na de aanslagen in Barcelona en Cambrils.

Elizabeth noemt de aanslagen verschrikkelijk. “Het is diep verontrustend wanneer onschuldige mensen op deze manier tijdens hun dagelijks leven in gevaar worden gebracht.” De Britse vorstin liet weten te denken aan en te bidden voor “degenen die geliefden hebben verloren en de mensen die in het ziekenhuis herstellen”.

De koningin vraagt haar Spaanse collega, die vorige maand nog op staatsbezoek was in het Verenigd Koninkrijk, haar condoleances over te brengen aan “iedereen die is getroffen door deze verschrikkelijke incidenten”.

In Barcelona vielen donderdagmiddag dertien doden toen met een busje werd ingereden op het publiek op de Ramblas. In de Catalaanse kustplaats Cambrils viel één dode, daar werden een paar uur na de aanslag in het toeristische hart van Barcelona vijf vermoedelijke terroristen gedood. Bij beide aanslagen vielen zeker 130 gewonden, onder wie zeker drie Nederlanders.