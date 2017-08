BARCELONA – De aanwezigheid van koning Felipe vrijdag in Barcelona bij de herdenking van de slachtoffers van de aanslag een dag eerder in de Catalaanse hoofdstad, is Catalaanse nationalisten een doorn in het oog. De reactie van de koning dat ,,heel Spanje Barcelona is”, viel in die kringen ook verkeerd. Catalonië wil immers op 1 oktober een referendum houden over afscheiding van Spanje en het uitroepen van een eigen republiek.

Koning Felipe loopt wat betreft Catalonië altijd op eieren. In de ogen van de Catalaanse nationalisten en republikeinen kan hij per definitie niets goeds doen en op sociale media werd zijn komst naar Barcelona ook afgekeurd: “Hij heeft hier niets te zoeken”. Maar hij moet de eenheid van Spanje waarborgen en ook in Catalonië zijn miljoenen die gewoon bij Spanje willen blijven horen. In opiniepeilingen hebben de voorstanders van onafhankelijkheid ook geen meerderheid.

Kritiek was er ook anderszins op de koning. Hij kreeg vrijdag ook het verwijt te heulen met degenen die de terroristen ondersteunen. Spanje heeft zowel koning Felipe als diens vader koning Juan Carlos regelmatig ingezet om wapens te verkopen aan met name Saudi-Arabië, dat op haar beurt weer tal van islamitische verzetsgroepen ondersteunt.

“Hola koningshuis, heeft u enig idee hoe het terrorisme te bestrijden”, vroeg op Twitter de nationalist Pere Forcada, met daarbij de koninklijke reactie op de aanslag en daarnaast foto’s van Felipe op bezoek bij koning Salman en het bericht dat Saudi-Arabië de belangrijkste leverancier is van terroristen. Dat soort reacties zijn ook te vinden op de Twitter-berichten van het koningshuis zelf.