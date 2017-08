OSLO – Koning Harald gaat vrijdag weer het water op bij het WK zeilen voor oldtimer boten in de 8 meterklasse. De Noorse koning zeilt voor de kust van Hankø in de ‘Sira’ die in 1938 is gebouwd voor zijn vader Olav. De boot was na diens overlijden aan een museum gegeven, maar is enkele jaren geleden weer te water gelaten en helemaal opgeknapt.

De zeilwedstrijden staan in het teken van de tachtigste verjaardag van de koning, en zijn als zodanig een herhaling van de zeilstrijd in 1983, toen de tachtigste verjaardag van zijn vader koning Olav ook op deze wijze werd gevierd. Koning Olav voer toen ook in de Sira.

Aan het WK nemen 28 boten deel, waaronder vijf uit Noorwegen. Zowel vrijdag als zaterdag staan er twee races op het programma. Donderdag was een rustdag.