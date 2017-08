LUXEMBURG – Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg krijgen eind deze maand bezoek van de nieuwe Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte. Dat heeft het Luxemburgse hof vrijdag in een persbericht laten weten.

Macron komt op 29 augustus voor een kennismakingsbezoek naar het buurland en wordt behalve in het groothertogelijk paleis in Luxemburg-stad ook in kasteel Senningen ontvangen, waar premier Xavier Bettel wacht op de Franse gasten.

In Senningen voegt zich ook premier Charles Michel van België bij het gezelschap, waarna gezamenlijk de Europese actualiteit wordt besproken. In het kasteel wordt daarna een diner aangeboden aan de Franse bezoekers, zo liet het bureau van de premier weten.

Macrons voorganger François Hollande was in maart 2015 voor een eendaags officieel bezoek in Luxemburg. Ook hij werd toen ontvangen in het paleis en had een lunch in kasteel Senningen.