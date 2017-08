BARCELONA – De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag een plechtigheid bijgewoond ter nagedachtenis aan de aanslagen van donderdag en vrijdag. Om 12.00 uur werd in het hele land een minuut stilte in acht genomen. De koning deed dat op het Plaza de Catalunya in Barcelona, vlakbij de plek waar donderdag met een busje werd ingereden op het publiek.

In Barcelona kwamen duizenden mensen samen. Ook onder anderen de Spaanse premier Mariano Rajoy en leden van Spaanse regering stonden op het Plaza de Catalunya stil bij wat er donderdagmiddag gebeurde. Bij de aanslag vielen dertien doden, zeker honderd mensen raakten gewond. Een paar uur na de aanslag in het toeristencentrum van Barcelona werden in de Catalaanse kustplaats Cambrils vijf vermoedelijke terroristen gedood. Bij die antiterreuractie raakten zeven mensen gewond.

Na de minuut stilte was er een minutenlang applaus en riepen veel mensen de leuze “No tinc por”, Catalaans voor “Wij zijn niet bang”. Op de Ramblas hebben zich na de minuut stilte veel mensen verzameld en leggen ze bloemen neer. Ook hier wordt geapplaudisseerd en worden leuzen geroepen.

Felipe, die zijn vakantie onderbrak voor de herdenking, blijft voorlopig in Barcelona. Zaterdag gaat hij met zijn vrouw koningin Letizia naar een aantal ziekenhuizen om slachtoffers van de aanslagen een hart onder de riem te steken.