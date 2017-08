MADRID – De Spaanse koning Felipe onderbreekt zijn vakantie na de aanslagen in zijn land. Vrijdag is hij in Barcelona, waar op het Plaza de Catalunya een minuut stilte in acht wordt genomen.

Bij de herdenking, die volgens Spaanse media om 12.00 uur plaatsvindt, zijn ook regeringsvertegenwoordigers aanwezig. Premier Mariano Rajoy heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

In Barcelona vielen donderdag dertien doden toen op de Ramblas, in de buurt van het Plaza de Catalunya, met een busje werd ingereden op het publiek. Zeker honderd mensen raakten gewond, onder wie drie Nederlanders. Enkele uren later werden in de Catalaanse kustplaats Cambrils vijf vermoedelijke terroristen gedood. Bij die antiterreuractie raakten zeven mensen gewond.

Het Spaanse koningshuis reageerde donderdagavond fel op de aanslag in Barcelona, die middenin het toeristencentrum van de stad plaatsvond. “Het zijn moordenaars, maar wij laten ons niet terroriseren.”