LUXEMBURG – Het groothertogelijk paar van Luxemburg heeft met ‘verbijstering’ kennisgenomen van het nieuws over de aanslagen in Spanje. Dat schreef groothertog Henri vrijdag mede namens zijn echtgenote groothertogin Maria Teresa in een telegram aan koning Felipe. Ook koningin Margrethe van Denemarken, koning Harald van Noorwegen en prins Albert van Monaco lieten van zich horen.

Groothertog Henri schreef: “Met heel ons hart willen wij ons diepste mededogen en onze solidariteit uitspreken, namens al onze landgenoten en namens onszelf. In deze tijd van rouw wil ik uiting geven aan ons diepe medeleven met de slachtoffers, hun families en het hele Spaanse volk.” Hij besloot zijn boodschap met de verzekering “van onze onvoorwaardelijke solidariteit bij het verdedigen van onze gemeenschappelijke waarden in het licht van dit blinde geweld”.

Prins Albert gebruikte soortgelijke bewoordingen in zijn boodschap aan de Spaanse koning. “Het volk van Monaco, mijn familie en ik bieden de families en familieleden van de slachtoffers, onze diep gevoelde condoleances aan, evenals onze solidariteit met de vele gewonden”, aldus de vorst, die ook zijn steun bevestigde voor Spanje en zijn “medeleven met het Spaanse volk bij deze wrede beproeving”.

Tragisch nieuws

Koningin Margrethe bood koning Felipe “namens alle Denen en mijn familie” condoleances aan. “Onze gedachten gaan uit naar u en naar het Spaanse volk. Mijn diepste gevoelens gaan naar de slachtoffers en hun families”, aldus de boodschap van de Deense vorstin.

Koning Harald laat weten dat hij verdriet heeft om het “tragische nieuws” uit Barcelona. “Ik bied mijn condoleances aan en vraag u het medeleven van het hele Noorse volk over te brengen aan de slachtoffers en hun families”, schrijft de koning in een bericht aan zijn Spaanse collega.

Felipe heeft al van veel collega’s tekenen van medeleven gekregen. De Belgische, de Jordaanse en de Nederlandse koning reageerden donderdag meteen na de aanslagen.