BAARN – Oud-leerlingen en -docenten van De Nieuwe Baarnsche School (NBS) kunnen vrijdag afscheid nemen van het oude gebouw van de basisschool. Ook koning Willem-Alexander ging naar die school, maar of hij nog een kijkje komt nemen in het oude gebouw is volgens RTV Utrecht onduidelijk.

De NBS verhuisde eerder dit jaar naar een andere locatie. Willem-Alexander ging in mei terug naar zijn oude basisschool om de nieuwbouw te openen. Vrijdag is het oude schoolgebouw voor het laatst te bezichtigen voordat het pand wordt gesloopt.

Alle oud-leerlingen en -docenten zijn uitgenodigd nog eenmaal een kijkje te komen nemen, ook de koning. Ook zijn broers Friso en Constantijn brachten hun lagereschooltijd door op de NBS.