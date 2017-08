AMMAN – Koning Abdullah van Jordanië laat de vlag bij zijn paleis vrijdag halfstok wapperen. Abdullah en zijn gezin leven mee met de slachtoffers van de aanslag in Barcelona.

Abdullah veroordeelde de aanslag donderdag al, een paar uur nadat met een busje werd ingereden op het publiek op de Ramblas. Door de aanslag vielen dertien doden en zeker honderd gewonden, onder wie drie Nederlanders.

De Jordaanse koning liet zijn Spaanse collega Felipe donderdag via een telegram weten mee te leven met de Spanjaarden. Volgens persbureau Petra noemde Abdullah de aanslag in het toeristische hart van Barcelona “gruwelijk”, “laf” en “een criminele daad”.

Willem-Alexander

Felipe, die in mei nog in Jordanië was, kan ook op de steun van andere staatshoofden rekenen. Zo belde de Belgische koning Filip hem op om zijn medeleven te betuigen. “Wij denken aan alle slachtoffers en zijn solidair met hun families. Veel sterkte aan hen en de Spaanse autoriteiten!”, verspreidde het Koninklijk Paleis in Brussel via social media.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten weten mee te leven “met hen die zijn getroffen door de aanslag in Barcelona”. Het koningspaar voelt zich verbonden “met allen in Spanje en daarbuiten die zich keren tegen terreur en zich inzetten voor een samenleving zonder angst”.