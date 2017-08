BARCELONA – Koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben zaterdag de slachtoffers van de aanslag in Barcelona een hart onder de riem gestoken. Het Spaanse koningspaar bezocht de twee ziekenhuizen waar de meeste gewonden worden verzorgd. In Barcelona liggen nog vijftig mensen in het ziekenhuis na de aanslag van donderdagmiddag.

Felipe en Letizia gingen eerst naar het Hospital Del Mar, dat vlakbij de Ramblas ligt. Daar werd donderdag met een busje ingereden op het publiek. Het koningspaar werd opgevangen door het medisch personeel. Voordat Felipe en Letizia de slachtoffers bezochten, spraken artsen en verpleegkundigen hen bij over de behandeling van de gewonden.

Na hun bezoek aan Hospital Del Mar gingen Felipe en Letizia naar het Hospital de la Santa Creu i Saint Pau. Twaalf van de vijftig gewonden die in Barcelona worden behandeld verkeren in kritieke toestand. Een paar uur na de aanslag in Barcelona vond een aanslag plaats in de Catalaanse kustplaats Cambrils. Daar liggen nog vier mensen in het ziekenhuis, een van hen heeft zware verwondingen.

Koning Felipe onderbrak zijn vakantie na de aanslagen in zijn land. Vrijdag woonde hij in Barcelona op het Plaza de Catalunya een herdenking bij. Na een minuut stilte was er een minutenlang applaus en riepen veel mensen de leuze “No tinc por”, Catalaans voor “Wij zijn niet bang”. Op de Ramblas worden veel bloemen neergelegd en kaarsen gebrand.