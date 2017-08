BARCELONA – Koning Felipe had zaterdag na zijn bezoek aan de slachtoffers van de terroristische aanslag in Barcelona een duidelijke boodschap voor terroristen. “We zijn niet bang en zullen dat ook nooit worden”, zei de Spaanse koning tegen de verzamelde pers.

Felipe herhaalde ook de leuze “No tinc por”, Catalaans voor “Wij zijn niet bang”, die vrijdag al op het Plaza de Catalunya klonk na de minuut stilte. “Barcelona is niet alleen en zal dat ook nooit zijn”, zei de koning ook volgens Spaanse media.

Met zijn vrouw koningin Letizia ging Felipe zaterdag langs twee ziekenhuizen in Barcelona, waar het merendeel van de gewonden wordt behandeld. Het koningspaar wilde “dicht bij de slachtoffers zijn” om hun medeleven te uiten en hen een spoedig herstel te wensen. Het paar nam ruim de tijd voor de tientallen slachtoffers.

Na afloop van de bezoeken veroordeelde Felipe de aanslagen van donderdag nogmaals. Hij had het over een “smerige, laffe daad” die hij bestempelde als “moord”. Via Twitter regeerde de Spaanse koning donderdag al fel op de aanslagen in Barcelona en Cambrils, waarbij veertien mensen om het leven kwamen. “Het zijn moordenaars, maar wij laten ons niet terroriseren”, luidde een tweet op het officiële kanaal van het Spaanse hof.