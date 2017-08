OSLO – De Noorse koning Harald maakt zaterdag op de slotdag van het WK zeilen voor oldtimer boten in de 8 meterklasse kans op een plaats op het erepodium. De koning staat met zijn boot Sira op de vijfde plaats en kan bij een goede klassering in de twee resterende races zilver of brons veroveren.

Harald zakte vrijdag een plaats nadat hij met Sira op de tiende en de vierde plaats finishte. In het eindklassement kan de slechtste finish worden weggestreept, dus van die tiende plek hoeft de koning geen last te hebben. Maar goud is buiten bereik. De Britse Avia Willment is al zes keer als winnaar over de streep gegaan. Ze heeft als slechtste resultaat een derde plek op de openingsdag.

De zeilwedstrijden bij Hankø, waar de koning zijn zomerverblijf heeft, zijn georganiseerd ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Harald. Net als zijn vader koning Olav V, voor wie bij zijn tachtigste verjaardag in 1983 ook een zeilstrijd werd gehouden, vaart Harald in de in 1938 gebouwde Sira.