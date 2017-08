KOPENHAGEN – De Deense prins Henrik, die al bijna een week in het ziekenhuis ligt, krijgt bezoek van zijn hele familie, maar één persoon ontbreekt. Volgens boulevardkrant BT is koningin Margrethe nog niet op ziekenbezoek geweest bij haar man. Zij viert nog steeds vakantie op zijn wijngoed in het zuiden van Frankrijk.

Hoewel Margrethe haar echtgenoot nog niet heeft bezocht, wordt ze wel op de hoogte gehouden van zijn herstel. Dat verloopt maar langzaam. Henrik werd vorige maand geopereerd aan zijn rechterbeen vanwege een vernauwing van de slagaders. De prins werd een paar dagen na de ingreep ontslagen en besloot in Frankrijk bij te komen van de ingreep, maar ligt sinds zondagavond toch weer in het ziekenhuis. Henrik kreeg steeds meer pijn aan zijn been.

De prins moet aanvullende onderzoeken ondergaan, melden diverse Deense media. Wanneer Henrik ontslagen wordt uit het Rigshospitalet in Kopenhagen, een van de grootste ziekenhuizen van Denemarken, is nog niet bekend. Op dit moment zijn artsen niet van plan de prins nogmaals te opereren.

Henrik zorgde deze zomer voor behoorlijk wat ophef toen hij bekendmaakte niet naast zijn vrouw begraven te willen worden. De prins, die dit jaar vijftig jaar getrouwd is met Margrethe, baalt nog steeds van zijn titel. Henrik is van mening dat zijn vrouw hem ‘koning-consort’ had moeten maken, maar hij moest genoegen nemen met de titel prins-gemaal. Sinds zijn pensioen gaat Henrik weer als prins door het leven.