TANGER – Koning Salman van Saudi-Arabië veroordeelt terrorisme in welke vorm dan ook. Het is belangrijk dat internationaal wordt samengewerkt om het tegen te gaan en uit te roeien. Dat schreef de Saudische koning in een telegram verstuurd vanaf zijn vakantieadres in het Marokkaanse Tanger aan de Spaanse koning Felipe.

Salman zei op de hoogte gebracht te zijn van de aanslag in Barcelona en veroordeelde de misdadige daad. Namens zichzelf, de regering en de bevolking van zijn koninkrijk condoleerde de koning zijn Spaanse collega en de families van de slachtoffers, en wenste hij een voorspoedig herstel voor de gewonden.

Volgens de Saudi Gazette heeft ook kroonprins Muhammad, de zoon van de koning die thuis de regering waarneemt terwijl Salman een maand op vakantie is, een condoleancetelegram gestuurd naar koning Felipe.