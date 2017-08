BARCELONA – Koning Felipe is medeverantwoordelijk voor de terroristische aanslagen van afgelopen donderdag in Barcelona en Cambrills. Dit vanwege zijn veelvuldige contacten met de monarchen van de Golfstaten, zoals Qatar en Saudi-Arabië, de belangrijkste financiers van IS. Dat stelde zondag het Catalaanse parlementslid Mireia Boya in een interview met Catalunya Radio.

Boya, lid van de uiterst linkse Candidatura d’Unitat Popular (CUP) die streeft naar een onafhankelijke republiek Catalonië, verklaarde dat haar partij om die reden zaterdag in Barcelona wegbleef bij de herdenking op de Rambla van de slachtoffers van de aanslagen. “De koning is hier niet welkom”, aldus Boya. Ook de aanwezigheid van premier Mariano Rajoy en andere leden van de federale regering was haar een doorn in het oog.

Zij noemde koning en regering “medeplichtig aan het economisch imperialisme dat de daders van de aanslagen financierde.” Boya vond dat de Spaanse steun voor de Golfstaten meer had bijgedragen aan de terroristische daden dan het godsdienstfanatisme van de aanslagplegers. “Iedereen weet van de vriendschappelijke en economische banden. Het is louter hypocriet dat de koning hier zijn steun komt betuigen.”

Catalonië wil op 1 oktober een volksraadpleging houden om zich los te maken van de rest van Spanje. Een referendum dat de federale regering en het Grondwettelijk Hof met verwijzing naar de grondwet niet toestaan. De Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont, die met Madrid in de clinch ligt over het streven naar onafhankelijkheid, stond de afgelopen dagen dan ook ongemakkelijk naast premier Rajoy en koning Felipe – beiden wil hij het liefst zo snel mogelijk kwijt.