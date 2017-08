OSLO – Koning Harald heeft het erepodium niet bereikt bij het wereldkampioenschap zeilen in boten tot acht meter dat ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag de afgelopen dagen werd gehouden voor de kust van zijn vakantiehuis op het eiland Hankø.

De Noorse koning eindigde uiteindelijk als zesde nadat hij eerder in de week met zijn bemanning op de bijna tachtig jaar oude boot Sira op de tweede plaats had gestaan. Ook bij het ingaan van de twee slotraces zaterdag maakte de koning nog kans op een ereplaats, maar een vierde en zevende plek bij de twee races was niet voldoende.

De Britse Avia Willment was voor zaterdag al verzekerd van goud na zes keer als eerste over de finish te zijn gegaan. Ze voegde er nog een zege aan toe. Haar slechtste resultaat was een derde plaats op de openingsdag. De slotrace kon ze laten schieten.

De Koninklijke Noorse Zeilvereniging die het WK organiseerde, had de koning eerder al een bijzonder verjaardagscadeau gegeven, een schilderij van zijn boot Sira in actie. Sira werd in 1983 ook gevaren door Haralds vader koning Olav die dat jaar zijn tachtigste verjaardag vierde.