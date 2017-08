BANGKOK – Bijna tien miljoen Thai hebben de laatste eer betoond aan de vorig jaar oktober overleden koning Bhumibol. Volgens het bureau van de koninklijke hofhouding stond de teller zaterdag op 9 miljoen 552.790 mensen die de afgelopen 290 dagen langs de urn met de stoffelijke resten van de koning zijn getrokken. Dat meldt zondag de krant The Nation.

Die levensgrote urn staat in afwachting van de crematie die eind oktober plaatsvindt, opgesteld in de Dusit Maha Prasart Troonzaal van het Grote Paleis in Bangkok. Daar buiten vormen zich dagelijks lange rijen van in het zwart geklede Thai die er soms uren wachten voor over hebben om persoonlijk afscheid te nemen van de geliefde vorst.

Langs het grote veld naast het paleis waar vaklieden al maanden bezig zijn met de opbouw van het rijkelijk versierde crematorium, staan tenten opgesteld waaronder de wachtenden kunnen schuilen tegen zon en regen en waar ze water krijgen en soms ook eten.