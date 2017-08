HAMILTON – De Deense kroonprins Frederik die deze week in Australië deelneemt aan de Hamilton Island Race Week, heeft aan de teleurgestelde lokale media uitgelegd waarom zijn in Australië geboren echtgenote kroonprinses Mary niet is meegekomen naar Queensland.

,,Ze zou heel graag hier zijn en we waren ook van plan om samen te komen, zodat zij kon relaxen en uitrusten. Maar ze heeft een andere keuze gemaakt die geloof ik ook de juiste keuze is”, aldus de kroonprins. ,,Onze twee jongste kinderen zijn net begonnen op school. Ik was er voor de eerste schooldagen, maar zij vond dat ze thuis moest blijven en natuurlijk een goede moeder te zijn.”

Dat geeft Frederik de kans zich te concentreren op de zeilweek, waarin hij in de IRC-klasse uitkomt met het van een Australische miljonair gehuurde schip Wild Oats, dat de kroonprins tijdelijk heeft omgedoopt tot Nanoq. Dat is de naam van zijn eigen boot.

Frederik staat na twee races op de tweede plaats, achter Duncan Hine met de boot Alive. De Deense troonopvolger ging zondag als eerste over de finish, maar verspeelde zijn koppositie maandag met een vierde plaats in het deelnemersveld van vijf.