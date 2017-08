Ook de Spaanse koning-emeritus Juan Carlos en zijn vrouw Sofia zijn geschokt door de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Het paar liet zondag weten “constant te denken” aan de stad en badplaats.

Via het officiële Twitterkanaal van het Spaanse koningshuis meldden de ouders van koning Felipe dat ook zij in “deze dagen van verdriet en pijn” meeleven met de slachtoffers. Barcelona en Cambrils werden donderdag getroffen door aanslagen. Daarbij vielen veertien doden en 130 gewonden.

Koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia stonden het afgelopen weekeinde uitgebreid stil bij de aanslagen. Felipe nam vrijdagmiddag een minuut stilte in acht op het Plaza de Catalunya, vlakbij de Ramblas waar donderdagmiddag met een busje werd ingereden op het publiek.

Bloemstuk

Zaterdag zocht het koningspaar de gewonden op in twee ziekenhuizen in Barcelona en legden ze een bloemstuk op de Ramblas. Ook tekenden ze het condoleanceregister. Zondagochtend waren Felipe en Letizi aanwezig bij een speciale mis in de Sagrada Família.

“We hebben de pijn, solidariteit en kracht gevoeld en gedeeld”, blikte het koningspaar via Twitter terug op het weekeinde. “Bedankt Barcelona. Bedankt Cambrils.”