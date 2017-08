KUALA LUMPUR – Maleisië heeft een onverwachte nieuwe sportheld in oud-koning Mizan Zainal, de sultan van de noordoostelijke deelstaat Terengganu. Die won zondag voor dag en dauw – de start was ’s nachts om de paarden tijdens de tachtig kilometer lange uithoudingsproef niet aan de tropische hitte bloot te stellen – het onderdeel endurance bij de SEA Games. Dat zijn de spelen van de Zuid-Oost Aziatische landen, die dit jaar in Maleisië worden gehouden.

Alle media brachten het nieuws en op sociale media wedijverden de Maleisiërs in het feliciteren van sultan Mizan. Ook premier Najib Razak deed een duit in het zakje. “Het is een trots moment voor alle Maleisiërs”, aldus Razak. Het was voor het eerst dat Maleisië goud binnenhaalde dankzij de sportieve prestatie van een sultan.

De heerser van Terengganu was eerder ook Yang di-Pertuan Agong oftewel koning van Maleisië, waar het koningschap om de vijf jaar bij toerbeurt wordt vervuld door één van de negen vorsten die in hun sultanaten symbolisch nog de scepter zwaaien.

Mizan heeft zijn sporen in de paardensport ruimschoots verdiend. Op de wereldranglijst endurance staat hij vierde. Hij hoopt dat zijn zege en het succes van de Maleisische ploeg op het parcours in zijn eigen deelstaat de kans vergroot op het binnenhalen volgend jaar van de Asian Endurance Cup. Daar moet de sultan het onder meer opnemen tegen teams die worden gesteund door de koning van Bahrein en de emir van Dubai.