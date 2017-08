BUGAC – De Japanse prins Akishino en prinses Mako genieten van een tripje naar Hongarije. Zondag bezochten vader en dochter een boerderij in Bugac in het zuiden van het land, waar Akishino de typisch Hongaarse wolvarkens bewonderde.

Akishino, die biologie en rechten studeerde, vloog voor een privéreis naar Hongarije om vee te bestuderen. Zondag bezocht de Japanse prins, de tweede zoon van keizer Akihito, met zijn dochter een tentoonstelling over Hongaarse herders. Vervolgens gingen Akishino en Mako naar een boerderij waar wolvarkens worden gefokt.

De prins was bijzonder geïnteresseerd in de dieren, meldt Japan Times. Akishino bekeek de wolvarkens aandachtig en stelde vragen over hun karakter en de fokmethoden. De prins wilde volgens de krant al lange tijd naar Hongarije, waar ook bijzondere koeien worden gefokt.

Potten

Zaterdag kwam prinses Mako aan haar trekken. De prinses en haar vader bezochten in Boedapest een folklore museum. Mako, die in het Verenigd Koninkrijk museologie studeerde, was bijzonder geïnteresseerd in de verschillende potten die werden tentoongesteld.

Akishino en Mako vliegen waarschijnlijk woensdag terug naar Japan. Over anderhalve week maakt de prinses, het oudste kleinkind van keizer Akihito, haar verloving officieel bekend. Mako is van plan volgend jaar te trouwen met Kei Komuro, die ze vijf jaar geleden leerde kennen tijdens haar studie. Volgens Japan Times is de reis naar Hongarije mogelijk het laatste tripje dat ze als ongetrouwde vrouw maakt met haar vader.