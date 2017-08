LONDEN – Prins Charles kan even niks goeds meer doen. Vier jaar geleden geloofde 60 procent van de ondervraagden in een opiniepeiling van YouGov dat de prins van Wales een positieve bijdrage leverde aan de monarchie. Dat percentage is in een recente peiling gedaald tot 36 procent.

Tegelijkertijd is het aantal Britten dat denkt dat de prins een negatieve invloed heeft bijna verdubbeld: 27 procent nu tegen 15 procent van de ondervraagden in 2013, zo meldt dagblad The Times maandag. Een verklaring is er ook, aldus biograaf en journalist Penny Junor: de aanstaande herdenking van de twintigste sterfdag van Diana, prinses van Wales.

De afgelopen maanden is het hele stormachtige huwelijksleven van Charles en Diana weer opgerakeld. Tijdschriften, kranten, radio en televisie staan naarmate de datum van 31 augustus nadert, steeds vaker stil bij hun slechte relatie, Charles’ heropgeleefde liefde voor Camilla, en uiteraard de tragische dood van de prinses.

Charles wordt daarbij het liefst zwart afgeschilderd en volgens Junor beïnvloedt dat de peilingen. Als de herdenking eenmaal voorbij is, zal de waardering weer toenemen.