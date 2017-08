DEN HAAG – Prinses Alexia gaat maandag voor het eerst naar de middelbare school: het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Haar oudste zus prinses Amalia begint er aan haar derde schooljaar. Prinses Ariane bezoekt van de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog als enige de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar.

De in juni twaalf jaar geworden Alexia heeft al lang uitgekeken naar de overstap, zo vertelde koningin Máxima vorige maand in Warmond aan het begin van de zomervakantie. “Alexia hoort de laatste twee jaar alleen maar verhalen over Sorghvliet. Deze docent, die docent. Natuurlijk is ze veel beter voorbereid dan toen Amalia aan de middelbare school begon”, aldus Máxima.

Ze had de tijd op de basisschool heel blij afgesloten. “Ze heeft leuke vriendinnen, een leuke groep. Maar ze is er erg aan toe”, wist de koningin. Net als Amalia zal Alexia in principe op de fiets de elf kilometer vanuit Villa Eikenhorst in Wassenaar naar de school Den Haag afleggen, met beveiligers in haar kielzog.

Maandag is de eerste schooldag maar kort: er moeten boeken worden opgehaald en er kan kennis worden gemaakt met klasgenoten. Het echte werk begint pas dinsdag.