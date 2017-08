BOEKAREST – De enige kleinzoon van de Roemeense koning Mihai heeft zich verloofd. Nicholas de Roumanie Medforth-Mills, beter bekend als prins Nicolae, heeft maandag de verloving zelf via sociale media aangekondigd.

“Het is met groot genoegen dat ik mijn verloving bekendmaak met Alina-Maria Binder. We hebben ons in juli tijdens onze vakantie in Cornwall in Engeland verloofd”, aldus de officiële mededeling van Nicolae (32).

Alina-Maria Binder (29) is volgens Roemeense media, die het nieuws op hun websites groot brachten, verzot op vliegen en studeerde onder meer internationale betrekkingen en Europese integratie aan de Nationale Universiteit voor Politieke Wetenschappen (SNSPA) in Boekarest.

Opwindend hoofdstuk

Nicolae, die van zijn grootvader de prinsentitel kreeg en die een aantal jaren geleden weer verloor, heeft de koning en de rest van de koninklijke familie van zijn trouwplannen op de hoogte gebracht. “Ze gaven mij hun beste wensen en zegen”, aldus de in Roemenië populaire ex-prins.

“Ik heb in Alina een bijzondere persoon getroffen met wie ik de rest van mijn leven wil doorbrengen en een nieuw opwindend hoofdstuk in ons leven wil beginnen”. Nicolae zei ook het huwelijk van zijn grootouders, die 68 jaar getrouwd waren, als voorbeeld te willen nemen. De bruiloft is gepland voor volgend jaar zomer.