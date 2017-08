BRISBANE – De Deense kroonprins Frederik is afgelopen weekeinde aan de deur van een bar in het Australische Brisbane geweigerd omdat hij zich niet kon identificeren. De kroonprins en zijn entourage mochten pas naar binnen toen agenten zich met de kwestie bemoeiden en er een uitzondering werd gemaakt, melden lokale media.

In sommige staten in Australië zijn er sinds kort strenge regels voor het betreden van plekken waar alcohol wordt geschonken. Zo moeten barbezoekers in Queensland altijd hun paspoort of rijbewijs bij zich hebben. De autoriteiten willen daarmee alcoholmisbruik voorkomen.

Volgens bareigenaar Phil Hogan zijn de nieuwe regels een ‘nachtmerrie’. “De gebeurtenissen met de prins zijn pas het topje van de ijsberg. Het gebeurt continu met normale mensen”, zegt hij tegen de Brisbane Courier Mail. Hogan vreest dat hij een boete krijgt voor het toelaten van de Deense troonopvolger.

Frederik is in Australië voor de Hamilton Island Race Week zeilwedstrijden.