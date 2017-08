AMSTERDAM – Koningin Máxima is op 5 september aanwezig bij het benefietgaladiner van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in het Concertgebouw in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Tijdens het diner zijn er optredens van artiesten als Ali B en het pianoduo Arthur en Lucas Jussen.

De opbrengsten gaan naar twee projecten van het Prinses Máxima Centrum: zogenoemde ouder-kindkamers en een intra-operatieve MRI. De ouder-kindkamers zijn bedoeld om ouders dag en nacht bij hun zieke kind te laten zijn. Met de intra-operatieve MRI kunnen kinderen met een hersentumor heel nauwkeurig geopereerd worden, waardoor zij een betere kwaliteit van leven hebben na de behandeling.