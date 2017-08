Prinses Laurentien is ook dit jaar aanwezig bij de opening van de Week van de Alfabetisering. Die vindt dit keer plaats op 4 september in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer, zo kondigt de Stichting Lezen & Schrijven aan.

Laurentien, erevoorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, trapt niet alleen de campagneweek af maar lanceert onder de noemer ‘Een goede daad is het delen waard’ ook de eerste zogenoemde Goede Daden Winkel. Daarin kan iets worden gekocht met een goede daad die iets te maken heeft met lezen, schrijven of rekenen.

De Week van de Alfabetisering vindt elk jaar plaats rond 8 september, Wereldalfabetiseringsdag. Tijdens de Week van de Alfabetisering, die loopt tot 10 september, zijn er duizenden activiteiten die de aandacht vestigen op laaggeletterdheid.