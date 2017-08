DELFT – Koningin Máxima is voor het eerst sinds het overlijden van haar vader Jorge Zorreguieta weer in het openbaar verschenen. Ze bracht dinsdagochtend een werkbezoek aan een inloophuis in Delft voor dak- en thuislozen, mensen met een klein sociaal netwerk en mensen die lijden onder sociale uitsluiting. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De Jessehof is één van de initiatieven die door het Kansfonds wordt ondersteund. Het fonds bestaat dit jaar zestig jaar en steunt lokale initiatieven en projecten die kwetsbare mensen helpen hun situatie te veranderen en hun zelfredzaamheid te vergroten.

In de Jessehof sprak Máxima met een aantal bezoekers en vrijwilligers van het inloophuis over hun ervaringen. Aansluitend bezocht zij de netwerkbijeenkomst van Kansfonds in de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk in Delft. Daar sprak zij onder anderen met een vertegenwoordiging van Netwerk Dak, de koepelorganisatie voor inloophuizen, over het belang van de huizen en de knelpunten waar de organisatie tegenaan loopt. Het werkbezoek eindigde met een gesprek met bestuursleden van het Kansfonds. Zij gaven een toelichting op de geschiedenis en werkzaamheden van het fonds.