STOCKHOLM – In Zweden is beroering ontstaan over een reis die koning Carl Gustaf en koningin Silvia deze zomer maakten naar Rusland. Ze waren in Moskou aanwezig bij de verjaardag van de vrouw van een bekende Zweedse ondernemer. Volgens Svenska Dagbladet (SvD) zetten vooral rechts georiënteerde politici vraagtekens bij de reis.

Vooral de rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ter discussie gesteld. Zo zou het koningspaar geadviseerd zijn om niet met het regeringstoestel naar de Russische hoofdstad te vliegen, maar verder werden Silvia en Carl Gustaf geen strobreed in de weg gelegd om naar het feest te reizen.

Politicus Hans Wallmark van de centrumrechtse partij Moderaterna noemt het tegenover SvD vreemd dat het ministerie aan de ene kant waarschuwt voor dreigingen in en boven het gebied rond de Oostzee, maar aan de andere kant onvoldoende maatregelen neemt als het staatshoofd via dat gebied reist.

Veiligheidsrisico’s

Allan Widman, defensiespecialist van de liberale partij, valt Wallmark bij. “Buitenlandse Zaken had het koningspaar moeten adviseren niet te gaan, gegeven de veiligheidsrisico’s”, zegt hij.

Silvia en Carl Gustaf vertrokken op 2 juni met een reguliere vlucht van luchthaven Arlanda naar Moskou. Daar woonden ze het verjaardagsfeest bij van de vrouw van de steenrijke Zweedse zakenman Bertil Hult. Hij staat bekend vanwege zijn extravagante feesten. Zo nam hij voor zijn eigen verjaardagsfeest zijn gasten mee naar Shanghai voor een spetterend feest. Ook daar was het koningspaar bij aanwezig.

Moeizaam

De betrekkingen tussen Zweden en Rusland verlopen uiterst moeizaam. Eerder dit jaar was er na lange tijd weer contact tussen ministers van beide landen. Ook daarom zint de reis Wallmark niet.

Of de reis nog een politiek staartje krijgt is volgens SvD nog onduidelijk.