KOPENHAGEN – De Deense prins Henrik is ontslagen uit het ziekenhuis. De echtgenoot van koningin Margrethe lag meer dan een week in het Rigshospitalet, een van de grootste ziekenhuizen van Denemarken. Hij verblijft de komende tijd op Fredensborg Slot om bij te komen en te werken aan zijn herstel, meldt het paleis.

Henrik werd op 13 augustus voor de tweede keer in een paar weken tijd opgenomen. Vorige maand werd de prins geopereerd aan zijn lies en bekken vanwege een vernauwing van de slagaders in zijn rechterbeen. Hij kreeg daags na de ingreep echter weer pijn aan zijn been waarna de prins besloot zijn vakantie in Frankrijk af te breken.

Tussentijds zorgde de 83-jarige Henrik nog voor ophef door te zeggen dat hij niet naast zijn vrouw begraven wil worden.