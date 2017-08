KUALA LUMPUR – Prins Mateen van Brunei is een sensatie bij de SEA Games, de spelen voor de Zuid-Oost Aziatische Spelen die worden gehouden in Maleisië. De zoon van sultan Hassanal Bolkiah kan geen stap buiten de deur zetten of hij wordt bestormd door tientallen uitzinnige meisjes die met hem op de foto willen of zijn handtekening willen. Hij krijgt de ontvangst van een popster.

Prins Mateen (26) laat alle aandacht en hysterie rustig over zich heen komen. Hij werkt er deels aan mee door foto’s van zichzelf te plaatsen op Instagram. De prins, het tiende kind van de sultan, is zesde in de lijn van troonopvolging. Hij is sportliefhebber, maar heeft ook al een opleiding aan de Britse Koninklijke Militaire Academie Sandhurst achter de rug, alsmede een studie in internationale diplomatie.

Bij de SEA Games komt prins Mateen uit bij het polo. Dinsdagmiddag stond er een treffen met gastland Maleisië op het programma in het Equestrian Park in Putrajaya. Op de tribune zat onder anderen sultan Hassanal Bolkiah, die eerder op de dag een bezoek had gebracht aan de sporters van Brunei. Onder hen behalve zoon Mateen ook twee dochters. De morele steun van de sultan kon de poloploeg niet aan winst helpen. Maleisië won met 12-4.