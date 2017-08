OSLO – Koningin Sonja is nog steeds dolblij met haar eigen tentoonstellingsruimte, de ‘Dronning Sonja KunstStall’. Tijdens een speciale bijeenkomst voor iedereen die aan de Kunststall had bijgedragen, bedankte de koningin voor “het mooiste verjaardagscadeau dat je je kunt voorstellen”.

Sonja kreeg de KunstStall vorige maand cadeau van haar echtgenoot koning Harald voor haar tachtigste verjaardag. Volgens de koningin zijn de voormalige koninklijke stallen bij het Koninklijk Paleis in Oslo “een echte schatkist voor kunstliefhebbers en bewonderaars van grafische kunst”.

In de KunstStall zijn twee exposities te bezichtigen. Naast foto’s van koningin Maud zijn er 164 grafische werken van 166 Noorse kunstenaars te zien. Sonja, die zei nooit eerder zo’n grote en diverse verzameling grafische kunst uit Noorwegen te hebben gezien, maakte bekend dat de tentoonstelling wordt opgenomen in de koninklijke collecties. “Zo blijft hij in zijn geheel voor de toekomst behouden”, lichtte de koningin toe. “Met jullie bijdrage hebben jullie dus geschiedenis geschreven!”

Sonja vertelde ook dat sinds de opening van de KunstStall begin juli er al zo’n 15.000 mensen een kijkje zijn komen nemen. “Dit overtreft al onze verwachtingen!”