De gemoederen in de Australische stad Brisbane zijn nog steeds verhit over het bezoek van de Deense kroonprins Frederik aan de Jade Buddha-bar, vorige week. Bareigenaar Phil Hogan eist in de media verontschuldigingen van de commissaris van politie Ian Stewart. Die zou ten onrechte hebben gesuggereerd dat het beveiligingspersoneel van de bar de kroonprins en zijn entourage zou hebben binnengelaten, zonder naar zijn identiteitsbewijs te vragen.

De hoofdstad van de Australische provincie Brisbane, vorig jaar nog bezocht door koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun staatsbezoek aan Australië, kent strenge regels in het uitgaansverkeer. Wie na tien uur ’s avonds een bar binnen wil, moet zich kunnen legitimeren. De Deense kroonprins, die voor deelname aan de Hamilton Island-zeilwedstrijden in Queensland is, kon dat vorige week niet. Hij werd aanvankelijk dan ook geweigerd.

Dat is althans de versie die bareigenaar Hogan hanteert. Hij laat daarmee zien zich aan de wet te houden, ongeacht wie er voor de deur staat, al vindt hij net als andere bareigenaren in Brisbane, de maatregel belachelijk en schadelijk voor het uitgaansleven in de stad. De beveiligers van Frederik namen daarna contact op met de politie en commissaris Stewart gaf toestemming de kroonprins toe te laten. “Het personeel overtrad daarmee de wet, maar wel met onze instemming”, aldus Stewart tegen de Brisbane Times.

Het conflict tussen Hogan en Stewart is over het tijdpad, waarbij Stewart aanhoudt dat Frederik nooit voor de bar heeft gestaan en dus eigenlijk ook niet is geweigerd zoals Hogan volhoudt. De lokale media hebben er hun handen aan vol en ook op sociale media wordt royaal commentaar geleverd op de gebeurtenissen. De kroonprins zelf houdt verder zijn mond. Hij staat in Hamilton derde na drie races in de IRC-klasse en genoot woensdag van een rustdag.